Чимаєв представляє ОАЕ на міжнародній арені, проте всіляко популяризує кадирова

Неповнолітній син голови Чечні рамзана кадирова Адам, який нещодавно отримав три нагороди за побиття чоловіка в СІЗО, переміг у октагоні непереможного бійця UFC, уродженця Чечні Хамзата Чимаєва.

Про це повідомив сам кадиров-молодший у сторіс на своїй сторінці в Instagram. 15-річний Адам написав, що завдав Чимаєву першої поразки в кар’єрі.

"Хамзат, тепер ти віриш мені? 13-1", — підписав знімок у соцмережах син голови Чечні.

Адам Кадиров і Хамзат Чимаєв

У мережі лише посміялися з безглуздості знімка, адже всім зрозуміло, що Чимаєв піддався синові кадирова, якого він вважає своїм "королем". Користувачі називають дану "дуель" ганьбою, а Чимаєва — "новою іграшкою кадирова".

Зазначимо, Адам Кадиров особисто побив Микиту Журавля, який спалив Коран у Волгограді (рф). Після цього сина кадирова нагородили.

Нещодавно непереможний Хамзат (12-0) переміг Камару Усмана (20-4) на турнірі UFC 294, після чого звернувся до глядачів з усього світу із закликом про мир в Україні та в секторі Газа. Крім того, Чимаєв на вечорі боїв ММА в Абу-Дабі (ОАЕ) на чеченській попросився у кадирова піти на війну для захисту палестинців.

Додамо, що попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, UFC зберігає зв’язки з російськими бійцями, включаючи тих, хто пов’язаний з підсанкційним керівником Чечні.