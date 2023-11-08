"путин, вводи войска": кадыров ущемляет русскоязычных, в сети волна шуток

В сети на слова кадырова отреагировали шутками

Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что намерен начать увольнять некоторых чиновников. В частности речь идет о тех, чьи дети не знают чеченский язык и говорят исключительно на русском.

Такое заявление кадыров сделал после финала конкурса "Нохчийн меттан говзанча". На награждении победителей он рассказал, как будет наказывать чиновников, чьи дети говорят и думают по-русски. Об этом пишет издание "Чечня сегодня".

"Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды нечасто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего", — сказал он.

В конкурсе, после которого глава Чечни решил увольнять чиновников, участникам нужно было выполнять задания, в том числе и на знание чеченской лексики, определение предмета на фото на чеченском языке.

Реакция сети

Пользователи социальных сетей уже успели подшутить над словами кадырова, обратив внимание на то, что тот ущемляет русскоговорящих.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце сентября в сети появилось видео с рамзаном кадыровым, на котором он выглядит крайне плохо и еле разговаривает.