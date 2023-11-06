"На выставку собак собрался?": сын кадырова получил еще 2 госнаграды, в сети шквал фотожаб и шуток

Еще две награды в копилку юного дарования

Сын главы чечни рамзана кадырвоа адам после избиения заключенного в СИЗО не сходит с лент российских СМИ. Уже на протяжении нескольких недель на него как из рога изобилия сыпятся награды, "победы" и должности.

Так, например, 5 ноября в сети появилась новость, что глава Карачаево-Черкессии (регион в рф, где недавно бунтовали против евреев) вручил адаму кадырову высшую государственную награду республики – орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". А кроме того, муфтий Карачаево-Черкессии вручил ему орден "За заслуги перед Уммой" I степени (награда за вклад в развитие ислама и укрепление мусульманского сообщества).

"Рамзан Ахматович воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие",— написал глава Карачеево Черкессии в Telegram.

Стоит отметить, что ранее рамзан кадыров объявил сына героем всех мусульман. Ему также присвоили звание Героя Чечни. Также адам кадыров в ноябре был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал аналогичную должность до гибели отца в 2004 году.

Из-за последних новостей о адаме в сети поднялся настоящий шквал обсуждений. Чаще всего это ирония, насмешки и возмущения самих россиян.

Ранее мы писали о том, что сын кадырова "победил" бойца UFC.