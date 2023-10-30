"Это треш": два региона в россии отказались награждать сына кадырова

Инициатива с награждениями исходит от самих регионов, в кремле никаких установок на эту тему не давали

Представители администрации главы Чечни рамзана кадырова обращались к властям Кабардино-Балкарии и Адыгеи с просьбой поддержать его сына адама, избившего человека, вручив ему одну из национальных наград. Однако два региона отказались награждать его.

Об этом пишет российское издание "Верстка", ссылаясь на слова источников, близких к руководству двух регионов. Отмечается, что в администрации просили дать одну из наград и "чем выше — тем лучше".

"В октябре 15-летний адам кадыров был награжден орденами Татарстана — "Дуслык" — и Карачаево-Черкесии — за заслуги перед республикой. Кроме того, в Чечне сын рамзана кадырова получил звание героя республики. Это произошло после скандала с избиением кадыровым-младшим обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Как утверждают собеседники "Вёрстки", инициатива с награждениями исходит от самих регионов, в кремле никаких установок на эту тему не давали", — говорится в сообщении.

По словам источника издания, регионалам н поступало никаких указаний, как действовать в этом отношении, поэтому "в регионах нервничают". Руководители более мелких субъектов на Кавказе пытаются отдалиться от истории с адамом кадыровым "как только могут".

Собеседники также утверждают, что инициатива по награждению кадырова-младшего не исходит москвы, хотя сам кремль "безмолвствует, но и не мешает". При этом федеральному центру "совсем не нравится" активность рамзана кадырова.

Близкий к администрации российского диктатора владимира путина источник говорит, что вручение наград сыну кадырова многие воспринимают как "треш".

"Если бы нас кто-то спросил можно ли это делать — ответом было бы жёсткое "нет". Нельзя распространять специфику одного всем известного своей специфичностью региона на всю страну", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адам кадыров избил в следственном изоляторе 19-летнего Никиту Журавля, который оказался там после сожжения корана рядом с одной из мечетей. После этого поступка сын кадырова получил за месяц три награды от глав разных регионов.