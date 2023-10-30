"Це треш": два регіони у росії відмовилися нагороджувати сина кадирова

Ініціатива з нагородженнями походить від самих регіонів, у кремлі жодних установок на цю тему не давали

Представники адміністрації глави Чечні рамзана кадирова зверталися до влади Кабардино-Балкарії та Адигеї з проханням підтримати його сина адама, який побив людину, вручивши йому одну з національних нагород. Однак два регіони відмовилися нагороджувати його.

Про це пише російське видання "Верстка", посилаючись на слова джерел, близьких до керівництва двох регіонів. Зазначається, що в адміністрації просили дати одну із нагород і "чим вище — тим краще".

"У жовтні 15-річний адам кадиров був нагороджений орденами Татарстану — "Дуслик" — і Карачаєво-Черкесії — за заслуги перед республікою. Крім того, у Чечні син рамзана кадирова отримав звання героя республіки. Це сталося після скандалу зі побиттям кадировим-молодшим обвинуваченого у спаленні Корану Микити Журавеля. Як стверджують співрозмовники "Верстки", ініціатива з нагородженнями виходить від самих регіонів, у кремлі жодних установок на цю тему не давали", — йдеться в повідомленні.

За словами джерела видання, регіоналам не надходило жодних вказівок, як діяти в цьому відношенні, тому "в регіонах нервують". Керівники дрібніших суб’єктів на Кавказі намагаються віддалитися від історії з адамом кадировим "як тільки можуть".

Співрозмовники також стверджують, що ініціатива щодо нагородження кадирова-молодшого не походить від москви, хоча сам кремль "не мовчить, але й не заважає". При цьому федеральному центру "зовсім не подобається" активність рамзана кадирова.

Близьке до адміністрації російського диктатора володимира путіна джерело каже, що вручення нагород синові кадирова багато хто сприймає як "треш".

"Якби нас хтось запитав, чи можна це робити — відповіддю було б жорстке "ні". Не можна поширювати специфіку одного всім відомого своєю специфічністю регіону на всю країну", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адам кадиров побив у слідчому ізоляторі 19-річного Микиту Журавля, який опинився там після спалення Корану поруч з однією з мечетей. Після цього вчинку син кадиров отримав за місяць три нагороди від голів різних регіонів.