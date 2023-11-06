"На виставку собак зібрався?": син кадирова отримав ще 2 держнагороди, у мережі шквал фотожаб та жартів

Ще дві нагороди у скарбничку юного обдарування

Син глави чечні рамзана кадирвоа адам після побиття ув’язненого в CІЗО не сходить зі стрічок російських ЗМІ. Вже протягом кількох тижнів на нього як із рогу достатку сипляться нагороди, "перемоги" та посади.

Так, наприклад, 5 листопада в мережі з’явилася новина, що глава Карачаєво-Черкесії (регіон у росії, де нещодавно бунтували проти євреїв) вручив адаму кадирову найвищу державну нагороду республіки – орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою". Крім того, муфтій Карачаєво-Черкесії вручив йому орден "За заслуги перед Уммою" І ступеня (нагорода за внесок у розвиток ісламу та зміцнення мусульманської спільноти).

"Рамзан Ахматович виховав гідного сина, який стоїть на боці віри та правди, як і навчають його старші", - написав голова Карачеєво Черкесії в Telegram.

Варто зазначити, що раніше рамзан кадиров оголосив сина героєм усіх мусульман. Йому також надали звання Героя Чечні. Також адам кадиров у листопаді був призначений начальником відділу забезпечення безпеки глави Чечні. Рамзан Кадиров обіймав аналогічну посаду до загибелі батька у 2004 році.

Через останні новини про адама в мережі піднявся справжній шквал обговорень. Найчастіше це іронія, глузування та обурення самих росіян.

Раніше ми писали про те, що син кадирова "переміг" бійця UFC.