"путін, вводь війська": кадиров утискає російськомовних, в мережі хвиля жартів

У мережі на слова кадирова відреагували жартами

Глава Чечні рамзан кадиров заявив, що має намір почати звільняти деяких чиновників. Зокрема йдеться про тих, чиї діти не знають чеченську мову та говорять виключно російською.

Таку заяву кадиров зробив після фіналу конкурсу "Нохчійн меттан говзанча". На нагородженні переможців він розповів, як каратиме чиновників, чиї діти говорять і думають російською. Про це пише видання "Чечня сьогодні".

"Ми робимо велику роботу з популяризації чеченської мови. Але буває, що діти представників моєї команди не часто знають чеченську мову. Таких чиновників я почну звільняти з команди. У першу чергу дітей рідній мові повинні вчити батьки. У дитячих садках, у школах навчають російській мови, і батьки найчастіше заохочують це. Діти починають навіть думати російською мовою. У покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, немає майбутнього", — сказав він.

У конкурсі, після якого голова Чечні вирішив звільняти чиновників, учасникам потрібно було виконувати завдання, в тому числі й на знання чеченської лексики, визначення предмета на фото чеченською мовою.

Реакція мережі

Користувачі соціальних мереж вже встигли пожартувати над словами кадирова, звернувши увагу на те, що той утискає російськомовних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці вересня в мережі з’явилося відео з рамзаном кадировим, на якому він виглядає вкрай погано і ледве розмовляє.