Зімітував свою смерть? Відомий мольфар розповів, що планував кадиров

путін дуже боїться того, що кадирова не стане

Чутки про смерть кривавого лідера Чечні не припиняються. Нещодавно астролог Влад Росс сказав, що рамзан кадиров давно помер, але в росії це приховують. А ось заяви українського мольфара та екстрасенса Макса Гордєєва носять зовсім інший характер.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" відомий ясновидець заявив у впевненості, що глава Чечні зімітував свою смерть для того, щоб зрозуміти, хто його ворог.

"Дуже багато одразу з’явилося людей, які почали заявляти, що ми там все повернемо, Чечню повернемо тощо. Все було зроблено для того, щоб він побачив – хто є хто. Він нейтралізує цих людей", – поділився Гордєєв.

А сам путін боїться, що його маріонетки кадирова не стане. За словами мольфара, у кремлі вже готують людину, яка могла б замінити кадирова, тому Чечня й надалі залежатиме від бюджету росії.

Раніше український астролог Влад Росс передбачив розпад країни-агресорки, а також смерть президента росії володимира путіна. Жовтневий коридор затемнень, який закінчується 28 числа, може призвести до зміни влади у москві чи навіть до політичних переворотів.