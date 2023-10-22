Сымитировал свою смерть? Известный мольфар рассказал, что планировал кадыров

путин очень боится того, что кадырова не станет

Слухи о кончине кровавого лидера Чечни не прекращаются. Недавно астролог Влад Росс сказал, что рамзан кадыров давно умер, но в россии это скрывают. А вот заявления украинского мольфара и экстрасенса Макса Гордеева носят совсем другой характер.

В эфире программы "Ранок у великому місті" известный ясновидящий заявил в уверенности того, что глава Чечни сымитировал свою смерть для того, чтобы понять, кто его враг.

"Очень много сразу появилось людей, которые начали заявлять, что мы там все вернем, Чечню вернем и тому подобное. Все было сделано для того, чтобы он увидел — кто есть кто. Он нейтрализует этих людей", — поделился Гордеев.

Сам же путин боится, что его марионетки кадырова не станет. По словам мольфара, в кремле уже готовят человека, который мог бы заменить кадырова, поэтому Чечня и в дальнейшем будет зависеть от бюджета россии.

Ранее украинский астролог Влад Росс предвидел распад страны-агрессорши, а также смерть президента россии владимира путина. Октябрьский коридор затмений, который заканчивается 28 числа, может привести к смене власти в москве или даже к политическим переворотам.