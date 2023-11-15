Седьмая награда за 1,5 месяца: сыну кадырова опять дали орден, за что в этот раз

Все началось после того, как подросток избил активиста в СИЗО

Несовершеннолетний сын главы Чечни рамзана кадырова адам получил очередную награду — на этот раз это орден "За служение религии Ислам" I степени. Его вручил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев в ходе научно-практической конференции.

Министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев 15 ноября поздравил кадырова в своем Telegram-канале. "Внук Первого Президента ЧР достойно представляет умму (религиозную общину, — ред), является богобоязненным и мужественным! Искренне поздравляю еще с одной наградой!" — написал он.

Стоит отметить, что ордена буквально посыпались на адама кадырова после того, как он избил активиста Никиту Журавеля в чеченском СИЗО. Молодого человека обвиняют в публичном сжигании Корана. рамзан кадыров опубликовал ролик избиения и дал понять, что гордится сыном и его поступком.

Вскоре после этого, 6 октября, глава Чечни присвоил 15-летнему сыну звание героя Чеченской Республики. 24 октября ему вручили вторую по значимости награду Татарстана — орден "Дуслык". Также он получил орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой", орден "За заслуги перед Уммой" I степени, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой". 9 ноября глава парламента Чечни Магомед Даудов наградил адама и двух других сыновей Кадырова орденом "Честь Отечества".

В целом, это уже седьмая награда, которую сын кадырова получил в течение полутора месяцев. Кроме того, в ноябре 15-летнего подростка назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что два региона россии — Кабардино-Балкария и Адыгея отказались вручить адаму кадырову свою национальную награду. К ним обратились представители администрации главы Чечни рамзана кадырова с просьбой сделать это, но получили отказ.