Сьома нагорода за 1,5 місяці: синові кадирова знову дали орден, за що цього разу

Все почалося після того, як підліток побив активіста у СІЗО

Неповнолітній син голови Чечні рамзана кадирова адам отримав чергову нагороду — цього разу це орден "За служіння релігії Іслам" І ступеня. Його вручив муфтій республіки Салах-Хаджі Межиєв у ході науково-практичної конференції.

Міністр нацполітики Чечні Ахмед Дудаєв 15 листопада привітав кадирова у своєму Telegram-каналі. "Онук Першого Президента ЧР гідно представляє умму (релігійну громаду, — ред), є богобоязливим та мужнім! Щиро вітаю ще з однією нагородою!" — написав він.

Варто зазначити, що ордени буквально посипалися на адама кадирова після того, як він побив активіста Микиту Журавеля у чеченському СІЗО. Хлопця звинувачують у публічному спалюванні Корану. рамзан кадиров опублікував ролик побиття і дав зрозуміти, що пишається сином та його вчинком.

Невдовзі після цього, 6 жовтня, голова Чечні надав 15-річному синові звання героя Чеченської Республіки. 24 жовтня йому вручили другу за значимістю нагороду Татарстану – орден "Дуслик". Також він отримав орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською республікою", орден "За заслуги перед Уммою" І ступеня, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською республікою". 9 листопада голова парламенту Чечні Магомед Даудов нагородив адама та двох інших синів Кадирова орденом "Честь Вітчизни".

Загалом це вже сьома нагорода, яку син кадирова отримав протягом півтора місяця. Крім того, у листопаді 15-річного підлітка призначили на посаду начальника відділу безпеки глави Чечні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що два регіони росії — Кабардино-Балкарія та Адигея відмовилися вручити адаму кадирову свою національну нагороду. До них звернулися представники адміністрації глави Чечні рамзана Кадирова з проханням зробити це, але отримали відмову.