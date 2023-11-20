У путіна знайшли нову суперяхту: вона у дуже несподіваному місці (фото)

Загалом у російського президента вже нарахували 10 яхт

У російського диктатора володимира путіна знайшли нову яхту. Вона зараз стоїть на ремонті у турецькій верфі Тузла.

Таким чином, у глави кремля нарахували вже 10 яхт. Про це повідомляють розслідувачі центру "Досьє", створеного російським політемігрантом Михайлом Ходорковським.

Так, серед останнього виявленого морського транспорту — 71-метровий Victoria і 38-метровий човен Orion, що супроводжує його. Яхту Victoria вважається флагманом чорноморської флотилії російського президента. Зазначається, що вона будувалася на верфях військового заводу "Севмаш" разом із яхтою Graceful (основним човном путіна).

Наразі Victoria ремонтують на турецькій верфі, яка готує кораблі для військового флоту Туреччини – члена "ворожого" НАТО. Розслідувачі повідомили, що 21 жовтня яхта путіна вийшла з Сочі і через два дні пришвартувалася на захід від верфі в Стамбулі. Вранці 25 жовтня судно перемістилося до доки, в ньому відключили передавач (AIS). Яхта припинила з’являтися на картах профільних сервісів.

На задньому плані – яхта Victoria

Побачити її розслідувачі змогли за допомогою безпілотника. Зокрема вдалося зняти відмінну рису корабля − велику букву V.

"Досьє" повідомляє, що Victoria може прийняти на борт 28 людей. Зазвичай на судні 11-15 чоловік команди та до шести пасажирів. Вартість судна, зазначена у митній декларації у 2019 році, − $50,1 млн. У цьому ж документі описано основні характеристики корабля, у тому числі й конструкційну особливість: на борту одразу дві майстер-каюти. Стільки ж майстер-кають і на яхті Graceful, а у резиденціях російського президента завжди передбачені дві окремі спальні: для господаря та для господині.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у дослідженні фахівців японської телекомпанії TBS та лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії говориться, що у путіна може бути щонайменше два двійники.