У путина нашли новую суперяхту: она в очень неожиданном месте (фото)

В целом у российского президента уже насчитали 10 яхт

У российского диктатора владимира путина нашли новую яхту. Она сейчас стоит на ремонте в турецкой верфи Тузла.

Таким образом у главы кремля насчитали уже 10 яхт. Об этом сообщают расследователи центра "Досье", созданного российским политэмигрантом Михаилом Ходорковским.

Так, среди последнего обнаруженного морского транспорта — 71-метровая Victoria и сопровождающая ее 38-метровая лодка Orion. Яхту Victoria принято считать флагманом черноморской флотилии российского президента. Отмечается, что она строилась на верфях военного завода "Севмаш" вместе с лодкой Graceful (основной лодкой путина).

Сейчас Victoria ремонтируют на турецкой верфи, которая готовит корабли для военного флота Турции – члена "вражеского" НАТО. Расследователи сообщили, что 21 октября яхта путина вышла из Сочи и спустя два дня пришвартовалась к западу от верфи в Стамбуле. Утром 25 октября судно переместилось в доки, в нем отключили передатчик (AIS). Яхта перестала появляться на картах профильных сервисов.

На заднем плане - яхта Victoria

Увидеть ее расследователи смогли с помощью беспилотника. В частности, удалось снять отличительную черту корабля − большую букву V.

"Досье" сообщает, что Victoria может принять на борт 28 человек. Обычно на судне 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна, указанная в таможенной декларации в 2019 году, − $50,1 млн. В этом же документе описаны основные характеристики корабля, в том числе и конструкционная особенность: на борту сразу две мастер-каюты. Столько же мастер-кают и на яхте Graceful, а в резиденциях российского президента всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и для хозяйки.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в исследовании специалистов японской телекомпании TBS и лаборатории Института аудиокоммуникаций Японии говорится, что у путина может быть по меньшей мере два двойника.