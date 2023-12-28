"Росія — номер один за якістю життя": у РФ назвали холуя Путіна Плющенка безсовісним

Спортсмен заявив, що за Путіна Росія стала номером один у всьому

Дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання Євген Плющенко, який заробляє на кремлівських грантах, підтримує президента РФ Володимира Путіна на майбутніх виборах.

Відповідну заяву Плющенка наводить ТАСС. Колишній фігурист вважає, що процвітання Росії можливе лише з Путіним.

"Я є довіреною особою вже не перший термін, не перший раз, і для мене це велика честь. Я поважаю і ціную нашого керівника, президента, головнокомандувача за те, що він бореться за Росію, і тільки з ним я бачу її процвітання.

Володимиру Володимировичу я хочу побажати здоров’я, такої ж невичерпної енергії, щоб Росія залишалася номером один і за якістю життя, і у спорті, і в усіх можливих сферах, а всім нашим громадянам я хочу сьогодні побажати бути згуртованими. Ми повинні йти одним кулаком, спина до спини, пліч-о-пліч", – сказав Плющенко.

У мережі розкритикували Плющенка. Користувачі розуміють, що він отримує гроші з бюджету РФ, тому займається холуйством. Один із користувачів назвав спортсмена безсовісним.

Раніше Плющенко увійшов до числа довірених осіб Путіна на виборах президента Росії, які пройдуть у березні 2024 року.

Нагадаємо, Кремль виділив багатомільйонний грант на шоу Плющенка, при цьому обділивши дружину речника президента РФ Тетяну Навку.