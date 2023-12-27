"Маразм зміцнів": у РФ виплачують преміальні спортсменам за неучасть в Олімпіаді

У РФ все перевертають із ніг на голову

Олімпійський комітет Росії (ОКР) розпочав виплату компенсацій спортсменам, які точно не потраплять на Олімпійські ігри в Парижі згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомив генеральний директор ОКР Володимир Сенглеєв, передає "Матч ТВ". За інформацією джерела, гроші отримають чинні спортсмени, які виступали на Олімпіадах у Токіо та Пекіні, які не поїдуть на Ігри у Парижі.

Олімпійські чемпіони отримають по 500 тисяч рублів, срібні призери Ігор – по 350 тисяч, бронзові – по 250. Учасники Ігор у складі команди ОКР – по 150 тисяч.

"Ми почали здійснювати компенсаційні виплати спортсменам, які точно не поїдуть на Олімпійські ігри. На цей час виплату отримали 127 атлетів, згідно з критеріями, які ми оголошували.

Виплати будуть здійснюватися поетапно: як тільки ми розуміємо, що федерація не бере участі в Іграх, робимо переказ", — сказав Сенглеєв.

У мережі здивовані, адже спортсменам отримують призові за успішні виступи. Один із користувачів зазначив, що у РФ все стало з ніг на голову, через що атлети отримають гроші за пропуск головного старту.

Нагадаємо, рішення МОК про допуск РФ на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями викликало істерику в самій Росії. Додамо, що напередодні МОК усунув ОКР.