"Ополчилися проти Росії": російський тренер став посміховиськом, розповівши про підступний Захід

Футбольний фахівець розповів, як західний світ принижує Росію

Заслужений тренер Росії Гаджі Гаджієв висловився про умови допуску росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Відповідну заяву футбольного тренера наводить РБ-Спорт. Гаджієв вважає, що країни Заходу воюють із РФ, використовуючи спорт. Він вважає, що їхати на Олімпійські ігри в нейтральному статусі є зрадою, адже "батьківщина зараз важливіша за будь-яку золоту медаль". До речі, Гаджі назвав тих, хто думає інакше, "виродками".

"Зараз ми бачимо, як Західна Європа і США ведуть проти нашої країни війну. Називаймо речі своїми іменами: можна говорити про дискримінацію, обмеження, інші речі, але насправді всі вони ополчилися проти Росії й ведуть війну.

У цій ситуації виступати під якимись прапорами, на умовах, придуманих МОК, я ніколи не став би. Тому що Батьківщина зараз важливіша за будь-яку золоту медаль.

Думаю, такої ж позиції дотримуються ті, хто народився та виріс у повоєнний час ХХ століття. Звичайно, є інші, відсотків 10-15, які думають інакше – у сім’ї, як то кажуть, не без виродка ”, — заявив Гаджієв.

У мережі лише посміялися зі слів 78-річного Гаджієва. Один із користувачів назвав заяву тренера ганьбою.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про допуск російських спортсменів до Ігор у Парижі в нейтральному статусі та з деякими умовами. Після цього Україна може оголосити про бойкот змагань, а в Чехії показали, як має виглядати форма спортсменів із країн-агресорів.