МОК поставив рф на місце

У російських спортсменів з’явився шанс втекти з країни

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив зміну громадянства трьом російським спортсменам без згоди Олімпійського комітету росії (ОКР). Нещодавно МОК припинив членство ОКР.

Про це повідомляє "Р-Спорт". У МОК зазначили, що ОКР не має права діяти як національний олімпійський комітет, а тому не має права контролювати перехід атлетів до інших збірних.

"Як вам відомо, діяльність ОКР припинена відповідно до рішення виконкому МОК від 12 жовтня 2023 року. На час усунення ОКР більше не має права діяти як національний олімпійський комітет", — заявили в пресслужбі МОК.

Нагадаємо, МОК схвалив переходи трьох росіян в інші національні команди, при цьому спортсмени звільнені від трирічного карантину і зможуть виступити на Олімпійських іграх-2024. Велогонщики Михайло Яковлєв та Валерія Любімова виступатимуть за Ізраїль та Францію відповідно, а борець греко-римського стилю Георгій Тибілов представлятиме Сербію.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Останнім часом у росії критикують організацію.