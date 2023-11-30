Ще два зіркові спортсмени втекли з росії: за них несподівано заступилася Навка

Зараз, за даними ЗМІ, парочка перебуває у Штатах

Російські фігуристи Аннабель Морозова та Ігор Єременко втекли до США. Вони представляли свою країну в танцях на льоду і тепер залишається незрозумілим, чи далі вони виступатимуть у дисципліні за росію.

За спортсменів, що поїхали, досить несподівано заступилася олімпійська чемпіонка Тетяна Навка. У коментарі росЗМІ вона не стала критикувати фігуристів за їхнє рішення.

"Доля людини залежить тільки від неї самої. Спортивне життя дуже коротке, кожен обирає будувати свою долю, як він вважає за потрібне", — зазначила вона.

Цікаво, що у коментарях на російських ресурсах думки вболівальників розійшлися. Були й ті, хто вважає, що за нинішніх умов ізоляції росії на міжнародній арені Морозова та Єрьоменко вчинили правильно.

При цьому парочку розкритикувала триразова олімпійська чемпіонка в парному катанні, депутат Держдуми Ірина Родніна. Вона назвала рішення виїхати з країни "втечею".

Раніше росЗМІ писали, що Морозова та Єрьоменко пішли від тренера Анжеліки Крилової. Обидва спортсмени нібито збираються продовжити виступи за збірну Франції.

Також відомо, що Морозова має американське, французьке та російські громадянства. З 2016 року вона виступає за Росію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан став героєм у рф.