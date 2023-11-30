Еще два звездных спортсмена сбежали из россии: за них неожиданно заступилась Навка

Сейчас, по данным СМИ, парочка находится в Штатах

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко сбежали в США. Они представляли свою страну в танцах на льду и теперь остается неясным, будут ли они дальше выступать в дисциплине за россию.

За уехавших спортсменов довольно неожиданно заступилась олимпийская чемпионка Татьяна Навка. В комментарии росСМИ она не стала критиковать фигуристов за их решение.

"Судьба человека зависит только от него самого. Спортивная жизнь очень коротка, каждый выбирает строить свою судьбу, как он считает нужным", — отметила она.

Интересно, что в комментариях на российских ресурсах мнения болельщиков разошлись. Были и те, кто считает, что в нынешних условиях изоляции россии на международной арене Морозова и Еременко поступили правильно.

При этом парочку подвергла критике трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она назвала решение уехать из страны "бегством".

Ранее росСМИ писали, что Морозова и Ерёменко ушли от тренера Анжелики Крыловой. Оба спортсмена якобы собираются продолжить выступления за сборную Франции.

Также известно, что у Морозовой есть американское, французское и российские гражданства. С 2016 года она выступает за россию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан стал героем в россии.