"Вони — не наші": радянський чемпіон закликав позбавляти громадянства рф деяких спортсменів

Колишній спортсмен фактично вважає деяких своїх колег зрадниками

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вважає, що російських спортсменів, які змінили збірну, потрібно позбавляти громадянства. Напередодні колишній спортсмен пригрозив Міжнародному союзу біатлоністів (IBU), який заборонив росії проводити "міжнародний" турнір з біатлону в Ханти-Мансійську.

Про це ексбіатлоніст розповів у коментарі "РІА-Спорт". Тихонов хоче заборонити в’їзд у рф всім спортсменам, які пішли зі збірної росії в інші команди.

"Треба позбавляти громадянства раз і назавжди. І заборонити в’їзд у росію, всі — вони вже не наші громадяни. І не треба цього соромитися, скільки ж з нас можна знущатися", — заявив Тихонов.

У мережі лише посміялися зі слів радянського чемпіона. Користувачі зазначили, що Тихонов несе маячню.

Нагадаємо, нещодавно Тихонов порівняв президента США Джо Байдена з паралімпійцем, а також розкритикував рф за те, що та погано фінансує Міжнародний олімпійський комітет, на відміну від США, через що саме американці нібито керують міжнародним спортом. Нещодавно радянський чемпіон порівняв шведів із клопами.