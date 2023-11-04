"Виглядає як паралімпієць": в рф образили Байдена

Радянський чемпіон образив президента США

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов порівняв 80-річного президента США Джо Байдена із паралімпійцем. Нещодавно радянський чемпіон закликав влаштувати шведам льодове побоїще.

Відповідну заяву 76-річного Тихонова наводить Р-Спорт. На думку Олександра, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) перебуває під впливом США. При цьому ексбіатлоніст заявив, що росія могла б сама фінансувати МОК і впливати на міжнародний спорт, щоправда, в країні "все розкрадено".

"Американці сьогодні диктують усьому світу, тому що надрукували незліченну кількість доларів, якими всім тицяють. Ну як може бути президентом США Байден – людина, яка (виглядає) як паралімпієць? Але наші паралімпійці на 1000% гідніші, ніж Байден. А він ідіот.

Спонсором МОК більш ніж на 50% є Америка. А ми не вклали жодного рубля, бо все розкрадено. Якби ми стали спонсорами МОК, то Томас Бах сидів у нас під нігтем. Тому що фінанси були б наші: хто платить гроші, той і замовляє музику", — заявив Тихонов.

Нещодавно Тихонов образив українців, які відмовляються тиснути руку росіянам на спортивних заходах. А раніше він хотів перетворити всі країни НАТО на територію біженців.