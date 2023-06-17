"Це зброд виродків": легенда російського біатлону пообіцяв зробити біженцями всю Європу та країни НАТО

Спортивний пенсіонер вважає, що гегемонія США закінчується

Неодноразовий радянський олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов пригрозив розправою країнам НАТО та Європи у відповідь на рекомендації МОК федераціям допускати представників країн-агресорів до турнірів під нейтральним прапором та з рядом обмежень.

Про це він заявив "Р-Спорт". На його думку, це триватиме недовго, оскільки, не сумнівається 76-річний росіянин, гегемонія США закінчується.

"Якби в мене була така можливість, я б з усієї Європи, всіх країн НАТО зробив би біженців. Купка ідіотів, моральних та політичних, створила цю ситуацію на всій земній кулі", — переконаний Тихонов.

Чотириразовий чемпіон Олімпійських Ігор додав, що сам пережив поневіряння, коли сидів у бомбосховищі в Белграді, коли "вони" бомбили місто, замовчавши при цьому, що США робили це у відповідь на марні дипломатичні та неодноразові спроби Заходу переконати режим майбутнього військового злочинця Слободана Мілошевича відмовитися від етнічних чисток в Косові.

"Це зброд виродків, які думають тільки про Америку, і їм глибоко начхати, що десь хтось помирає з голоду, де йде війна", — резюмував Тихонов.

Нещодавно він же розсмішив мережу, заявивши про квітучу росію. Крім того, радянський чемпіон накинувся на українців.

Це було не вперше, коли Тихонов ображав українців. Раніше він назвав Францію смітником, а також пригрозив Швеції війною.