У росії придумали абсурдний спосіб зупинити втечу спортсменів: мережа сміється

Російська влада нарешті помітила масову втечу атлетів з країни

Втеча спортсменів з рф набрала таких обертів, що російська влада вигадує різні способи, щоб зупинити відтік чемпіонів із країни.

Цього разу в Держдумі росії вирішили заманити переможців так званих Ігор БРІКС, Ігор Дружби та Ігор майбутнього безплатними місцями у спортивних ВНЗ країни. Про це повідомляє сайт Системи забезпечення законодавчої діяльності рф. У росії вважають, що вузівські пільги утримають спортсменів від зміни громадянства.

"В умовах відсутності великих спортивних турнірів багато провідних спортсменів можуть замислитися про зміну спортивного громадянства.

Можливість пільгового вступу до вищого навчального закладу за підсумками виступу на затверджених урядом росії спортивних змаганнях є одним із мотивів цього не робити", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

У мережі лише посміялися з цієї ідеї російської влади.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що російська влада хоче створити "золоту сотню спортсменів" і заборонити їм зміну громадянства в обмін на грошові винагороди.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян і білорусів на змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади в Парижі поки що не прийнято. Через це у рф хочуть провести альтернативні Ігри з такими ж призовими, як і на Олімпіадах.