рф намагається купити спортсменів для участі на альтернативній Олімпіаді

росія хоче заманити доларом іноземних атлетів

Призові для спортсменів за золоту медаль на так званих "Іграх дружби" у 2024 році становитимуть 40 тисяч доларів. До речі, в росії цинічно хотіли запросити українських спортсменів на ці змагання.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Напередодні у рф відбулася презентація "Ігор" для делегацій зарубіжних країн.

За інформацією джерела, за друге місце спортсмени матимуть 30 тисяч доларів, за третє – 20 тисяч доларів. Росіянам здалося цього мало, і вони оголосили, що золоті медалі на альтернативній Олімпіаді зроблять із чистого золота. Про це розповів генеральний директор оргкомітету змагань Олексій Сорокін. Таким чином, росія намагається заманити на свої змагання атлетів з усього світу.

Додамо, що перші в історії так звані Всесвітні ігри дружби відбудуться з 15 по 29 вересня 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, на цей час Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Олімпійських ігор-2024 у Парижі поки не прийнято. Додамо, що Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що МОК усунув Олімпійський комітет росії (ОКР) за порушення олімпійської хартії.