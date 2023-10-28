рф пытается купить спортсменов для участия на альтернативной Олимпиаде

россия хочет заманить долларом иностранных атлетов

Призовые для спортсменов за золотую медаль на так называемых "Играх дружбы" в 2024 году составят 40 тысяч долларов. К слову, в рф цинично хотели пригласить украинских спортсменов на эти соревнования.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Накануне в рф состоялась презентации "Игр" для делегаций зарубежных стран.

По информации источника, за второе место спортсмены получат 30 тысяч долларов, за третье – 20 тысяч долларов. Россиянам показалось этого мало и они объявили, что золотые медали на альтернативной Олимпиаде сделают из чистого золота. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин. Таким образом, рф пытается заманить на свои соревнования атлетов со всего мира.

Добавим, что первые в истории так называемые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Напомним, на данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Олимпийских играм-2024 в Париже пока не принято. Добавим, что Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК отстранил Олимпийский комитет россии (ОКР) за нарушение олимпийской хартии.