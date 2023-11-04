"Выглядит как паралимпиец": в рф оскорбили Байдена

Советский чемпион оскорбил президента США

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сравнил 80-летнего президента США Джо Байдена с паралимпийцем. Недавно советский чемпион призвал устроить шведам ледовое побоище.

Соответствующее заявление 76-летнего Тихонова приводит Р-Спорт. По мнению Александра, Международный олимпийский комитет (МОК) находится под влиянием США. При этом экс-биатлонист заявил, что рф могла бы сама финансировать МОК и влиять на международный спорт, правда, в стране "все разворовано".

"Американцы сегодня диктуют всему миру, потому что напечатали бесчисленное количество долларов, которыми всем тычут. Ну как может быть президентом США Байден – человек, который (выглядит) как паралимпиец? Но наши паралимпийцы на 1000% достойнее, чем Байден. А он идиот.

Спонсором МОК более чем на 50% является Америка. А мы не вложили ни рубля, потому что все разворовано. Если бы мы стали спонсорами МОК, то Томас Бах сидел бы у нас под ногтем. Потому что финансы были бы наши: кто платит деньги, тот и заказывает музыку", — заявил Тихонов.

Недавно Тихонов оскорбил украинцев, которые отказываются пожимать руку россиянам на спортивных мероприятиях. А до этого он хотел превратить все страны НАТО в территорию беженцев.