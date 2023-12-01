"Они - не наши": советский чемпион призвал лишать гражданства рф некоторых спортсменов

Бывший спортсмен фактически считает некоторых своих коллег предателями

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российских спортсменов, сменивших сборную, нужно лишать гражданства. Накануне бывший спортсмен пригрозил Международному союзу биатлонистов (IBU), который запретил рф проводить "международный" турнир по биатлону в Ханты-Мансийске.

Об этом экс-биатлонист рассказал в комментарии "РИА-Спорт". Тихонов хочет запретить въезд в россию всем спортсменам, которые ушли из сборной рф в другие команды.

"Надо лишать гражданства раз и навсегда. И запретить въезд в россию, все — они уже не наши граждане. И не надо этого стесняться, сколько же над нами можно издеваться", — заявил Тихонов.

В сети лишь посмеялись над словами советского чемпиона. Пользователи отметили, что Тихонов несет бред.

Напомним, недавно Тихонов сравнил президента США Джо Байдена с паралимпийцем, а также раскритиковал рф за то, что та плохо финансирует Международный олимпийский комитет, в отличие от США, из-за чего именно американцы якобы управляют международным спортом. Недавно советский чемпион сравнил шведов с клопами.