"Важко уявити": в Україні висловилися про поїздку спортсменів на Олімпіаду-2024

У Міністерстві молоді та спорту ще не можуть озвучити підсумкового рішення

Участь України в Олімпійських іграх-2024 у Парижі під час війни є питанням зовнішньої та оборонної політики. Поки немає точно відповіді на запитання, чи наші спортсмени поїдуть на змагання.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Його слова наводить Le Monde.

"Чи бойкотуватимемо ми Олімпійські ігри в Парижі, якщо російським і білоруським спортсменам дозволять виступати під нейтральним прапором? Ми не любимо слово "бойкот"…

Ми ухвалимо це рішення спільно, на найвищому рівні державного управління. Також ми повинні враховувати почуття нашого суспільства та спортсменів, багато хто з яких втратив рідних і не може уявити собі участі у змаганнях з російськими спортсменами, коли умови підготовки та дотримання правил не рівні", — сказав чиновник.

Також Бідний додав, що особисто йому було б дуже тяжко змагатися з опонентами, які підтримують війну.

"Це було б дуже важко навіть уявити на психологічному рівні. Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення. Ми сподіваємось, що воно буде правильним і вони візьмуть на себе відповідальність", – сказав він.

Нагадаємо, що МОК, як і раніше, не озвучив своєї позиції про участь росіян на Олімпіаді в Парижі. Є ймовірність, що представників країни-окупанта допустять до змагань під нейтральним прапором.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет виступив проти участі атлетів у так званих Іграх Дружби.