"Сложно представить": в Украине высказались о поездке спортсменов на Олимпиаду-2024

В Министерства молодежи и спорта еще не могут озвучить итогового решения

Участие Украины в Олимпийских играх-2024 в Париже во время войны является вопросом внешней и оборонной политики. Пока нет точно ответа на вопрос, поедут ли наши спортсмены на соревнования.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Его слова приводит Le Monde.

"Будем ли бойкотировать мы Олимпийские игры в Париже, если российским и белорусским спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом? Мы не любим слово "бойкот"…

Мы примем это решение совместно, на самом высоком уровне государственного управления. Также мы должны учитывать чувства нашего общества и спортсменов, многие из которых потеряли родных и не могут представить себе участия в соревнованиях с российскими спортсменами, когда условия подготовки и соблюдения правил не равны", — сказал чиновник.

Также Бедный добавил, что лично ему было бы очень тяжело соревноваться с оппонентами, которые поддерживают войну.

"Это было бы очень трудно даже представить на психологическом уровне. Международный олимпийский комитет еще не принял решения. Мы надеемся, что оно будет правильным и они возьмут на себя ответственность", – сказал он.

Напомним, что МОК по-прежнему не озвучил своей позиции об участии россиян на Олимпиаде в Париже. Есть вероятность, что представителей страны-оккупанта допустят к соревнованиям под нейтральным флагом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Международный олимпийский комитет выступил против участия атлетов в так называемых Играх Дружбы