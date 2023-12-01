Ізоляція поглиблюється: росіян усунули від одного з їхніх улюблених видів спорту

Країна-окупант продовжує отримувати санкції у світі спорту

Росіян та білорусів не буде на міжнародних змаганнях з гімнастики. Заборону на їхню участь намагалися скасувати з 1 січня 2024 року, але цього не станеться.

Таке рішення ухвалила генеральна асамблея European Gymnastics. Про це повідомили на офіційній сторінці організації у соціальній мережі X (колишній Twiter) за підсумками засідання у болгарській Софії.

Там йдеться, що European Gymnastics виступила проти повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Рішення ухвалювалося шляхом голосування.

Цікаво, що European Gymnastics пішла проти рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG), яка наполягала на поверненні росіян та білорусів

До речі, після початку повномасштабної війни в Україні представників росії та білорусі допускали до турнірів, але за певних обмежень. Їм дозволяли виступати лише в індивідуальних змаганнях та забороняли демонструвати символіку своєї країни.

Для росіян гімнастика багато років була одним із найулюбленіших видів спорту. Неодноразово спортсмени із країни-окупанта здобували медалі найбільших змагань.

До речі, російські вболівальники вже відреагували на рішення European Gymnastics. Очікувано, багато хто не підтримав його, але були й ті, хто поставився з розумінням і назвав винних.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одразу кілька країн оголосили бойкот ЧС-2023 з естетичної гімнастики через участь росії