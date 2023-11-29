Декілька країн бойкотували чемпіонат світу через росію

Чотири збірні відмовилися змагатися із росіянами

Відразу кілька країн оголосили бойкот ЧС-2023 з естетичної гімнастики через участь рф. Команда росії згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету виступила на турнірі в нейтральному статусі.

Про бойкот оголосили збірні Данії, Фінляндії, Фарерських островів та Естонії. Про це у коментарі ТАСС повідомила президент Міжнародної федерації групової естетичної гімнастики (IFAGG) Лілія Морозова. Примітно, що її переобрали на цю посаду 27 листопада. Морозова розповіла про "страждання" гімнасток, які не виступають на змаганнях через "втручання політики".

"Мені дуже сумно, що політика втручається в спорт, все це відбивається на гімнастках, вони страждають насамперед. Ми під час змагань намагалися навіть не вимовляти слово "бойкот" з поваги до спортсменок.

Гімнастика – це рання спеціалізація, вид спорту молодих, люди можуть виступати на високому рівні, як правило, нетривалий час. Вік спортсменок і так не дуже довгий, а коли вони змушені ще й пропускати змагання, то це дуже погано”, – сказала Морозова.

Чемпіонат світу з естетичної гімнастики відбувся з 23 по 27 листопада в Алма-Аті (Казахстан).

У Казахстані зняли сюжет про ЧС-2023 з естетичної гімнастики

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка Влада Нікольченко спровокувала міжнародний скандал. Пізніше її виключили з національної команди, попри її вибачення.