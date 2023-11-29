Несколько стран бойкотировали чемпионат мира из-за россии

Четыре сборные отказались соревноваться с россиянами

Сразу несколько стран объявили бойкот ЧМ-2023 по эстетической гимнастике из-за участия россии. Команда рф согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета выступила на турнире в нейтральном статусе.

О бойкоте объявили сборные Дании, Финляндии, Фарерских островов и Эстонии. Об этом в комментарии ТАСС сообщила президент Международной федерацию групповой эстетической гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова. Примечательно, что ее переизбрали на данный пост 27 ноября. Морозова рассказала о "страданиях" гимнасток, которые не выступают на соревнованиях из-за "вмешательства политики".

"Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, все это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь. Мы во время соревнований старались даже не произносить слово "бойкот" из уважения к спортсменкам.

Гимнастика – это ранняя специализация, вид спорта молодых, люди могут выступать на высоком уровне, как правило, непродолжительное время. Век спортсменок и так не очень длинный, а когда они вынуждены еще и пропускать соревнования, то это очень нехорошо", – сказала Морозова.

Чемпионат мира по эстетической гимнастике прошли с 23 по 27 ноября в Алма-Ате (Казахстан).

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Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Влада Никольченко спровоцировала международный скандал. Позднее ее исключили из национальной команды, несмотря на ее извинения.