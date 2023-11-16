В рф обвинили Запад в отсутствии морали: Захарова истерит из-за гимнастов

Российские гимнасты смогут выступать на соревнованиях, но с некоторыми ограничениями

На днях Международная федерация гимнастики (FIG) определилась с правилами, согласно которым российских спортсменов будут допускать на международные соревнования в нейтральном статусе. Данное нововведение вызвало истерику у официального представитель МИД рф Марии Захаровой.

Соответствующий комментарий российской чиновницы приводит Р-Спорт. Захарова называет санкции к российским гимнастам ничем не оправданной дискриминацией и сегрегацией по национальному признаку.

"Мы рассматриваем проявление подобных однозначно дискриминационных и ничем не оправданных критериев как очередное проявление отсутствия морали, нравственности у тех, кто стоит у руля международных спортивных организаций. Как проявление настоящей сегрегации спортсменов по национальному признаку. Как проявление ненависти к спортсменам и атлетам из наших стран.

Это недопустимо в мировом спорте и, конечно, это является ударом по мировому спортивному движению и по мировому олимпизму", – сказала Захарова.

Добавим, что FIG разрешил россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями:

Допущены только отдельные спортсмены, никаких командных видов.

Запрещены российские флаг и гимн. Форма – белая, вместо гимна – гимн FIG, вместо флага – логотип FIG.

в программах нельзя использовать музыку, которая ассоциируется с рф или может нести политический подтекст.

Спортсменам нельзя обозначать свою национальность – ни в интервью, ни в соцсетях, репосты под запретом.

Нельзя поддерживать боевые действия, а всех, кто поддерживал раньше, на турниры не пустят. Если спортсмен имеет хоть какое-то отношение к военным или силовым структурам рф, то это приравнивается к поддержке войны в Украине.

Ранее Захарова заявила о незаконности решения об отстранении россиян от международных соревнований. Кроме того, представитель МИД рф назвала нацизмом санкции против спорта рф, ведь Международный олимпийский комитет (МОК) никак не наказал Израиль.