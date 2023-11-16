У рф звинуватили Захід у відсутності моралі: Захарова істерить через гімнастів

Російські гімнасти зможуть виступати на змаганнях, але з деякими обмеженнями

Днями Міжнародна федерація гімнастики (FIG) визначилась із правилами, згідно з якими російських спортсменів допускатимуть на міжнародні змагання у нейтральному статусі. Це нововведення викликало істерику в офіційного представника МЗС рф Марії Захарової.

Відповідний коментар російської чиновниці наводить Р-Спорт. Захарова називає санкції до російських гімнастів нічим не виправданою дискримінацією та сегрегацією за національною ознакою.

"Ми розглядаємо прояв подібних однозначно дискримінаційних і нічим не виправданих критеріїв як черговий прояв відсутності моралі, моральності у тих, хто стоїть біля керма міжнародних спортивних організацій. Як прояв справжньої сегрегації спортсменів за національною ознакою. Як прояв ненависті до спортсменів та атлетів з наших країн.

Це неприпустимо у світовому спорті й, звичайно, це є ударом по світовому спортивному руху та світовому олімпізму", – сказала Захарова.

Додамо, що FIG дозволив росіянам виступати на змаганнях у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями:

Допущено лише окремих спортсменів, жодних командних видів.

Заборонені російські прапор та гімн. Форма – біла, замість гімну – гімн FIG, замість прапора – логотип FIG.

у програмах не можна використовувати музику, яка асоціюється з росією або може нести політичний підтекст.

Спортсменам не можна позначати свою національність – ні в інтерв’ю, ні в соцмережах, репости під забороною.

Не можна підтримувати бойові дії, а всіх, хто раніше підтримував, на турніри не пустять. Якщо спортсмен має хоч якесь відношення до військових чи силових структур рф, то це прирівнюється до підтримки війни в Україні.

Раніше Захарова заявила про незаконність рішення щодо усунення росіян від міжнародних змагань. Крім того, представник МЗС рф назвала нацизмом санкції проти спорту рф, адже Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ніяк не покарав Ізраїль.