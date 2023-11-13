"Знову не закусила": Захарова відзначилася безглуздою заявою

У рф вважають, що їх викинули з міжнародного спорту незаконно

Представник МЗС рф Марія Захарова вкотре заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито незаконно застосував санкції проти російських спортсменів.

Відповідну заяву Захарової наводить ТАСС. Чиновниця у відповідь на заяву глави МОК Томаса Баха розповіла, що олімпійські цінності сучасності нібито перекручені.

"Нагадаю, що ще спорт не приймає будь-якої форми дискримінації: расового, мовного, релігійного, політичного характеру, за ознакою кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, наявності іншої думки, національного чи соціального походження, володіння власністю, народження чи іншого статусу.

Як багато з олімпізму спотворено, зневажено чи віддано забуттю”, – заявила Захарова.

Раніше Бах заявив, що міжнародний спорт не може бути аполітичним.

"Спорт не може бути поза політикою, але має бути політично нейтральним. Якщо він бере на себе роль арбітра в кожному конфлікті, це приведе до кінця", — цитує Баха Inside the Games.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Захарової. Користувачі масово жартували на тему алкоголізму у російської чиновниці.

Раніше повідомлялося, що Захарова почала істерити після того, як МОК відмовився накладати санкції на спортсменів з Ізраїлю. У росії звинуватили організацію у політиці подвійних стандартів.