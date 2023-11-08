"Повне свинство": журналіст розповів про підлість Ракицького (відео)

Спортсмен, схоже, боїться дати інтерв’ю ЗМІ

Засновник проекту KDK, журналіст та блогер Сергій Болотніков публічно розкритикував футболіста "Шахтаря" Ярослава Ракицького за відмову від інтерв’ю. Напередодні Ракицький провів чудовий матч за Гірників проти "Барселони" (1:0) у Лізі чемпіонів.

Відповідна заява Болотнікова доступна на YouTube-каналі KDK. За словами журналіста, 8 місяців тому він домовився з "Шахтарем" та гравцем про інтерв’ю. Потім центрбек злякався камер, а ще пізніше відмовився від аудіоінтерв’ю. Згодом Ярослав погодився відповісти на запитання у текстовому форматі, проте пізніше відмовився і від цього формату спілкування зі ЗМІ.

"Я вважаю це повним свинством. По-перше, він 8 місяців морочив нам голову. Ми ж не тортурна — сядь, посидь, поговори 2 години, з тобою нічого не трапиться. Ця людина 3 роки працювала в росії, є питання, що він робив у 2014 році під час початку війни. Я вважаю, що Ракицький зобов'язаний пояснити свою позицію, відповісти на запитання, щоб його сприйняло суспільство", — заявив Болотніков.

Нагадаємо, з 2019 по 2022 рік Ракицький виступав у росії за пітерський "Зеніт". Через це футболіст перестав викликатися до національної збірної України. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Ярослав розірвав договір з клубом з Санкт-Петербурга і повернувся на батьківщину. У січні 2023 року він офіційно став гравцем "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що футболіста "Шахтаря" після гри з "Барсою" оцінили у 90 млн євро.