"Полное свинство": журналист рассказал о подлости Ракицкого (видео)

Спортсмен, похоже, боится дать интервью СМИ

Основатель проекта KDK, журналист и блогер Сергей Болотников публично раскритиковал футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого за отказ от интервью. Накануне Ракицкий провел отличный матч за Горняков против "Барселоны" (1:0) в Лиге чемпионов.

Соответствующее заявление Болотникова доступно на YouTube-канале KDK. По словам журналиста, 8 месяцев назад он договорился с "Шахтером" и игроком об интервью. Затем центрбек испугался камер, а чуть позднее отказался от аудиоинтервью. Потом Ярослав согласился ответить на вопросы в текстовом формате, однако позже отказался и от этого формата общения со СМИ.

"Я считаю это полным свинством. Во-первых, он 8 месяцев морочил нам голову. Мы же не пыточная — сядь, посиди, поговори 2 часа, с тобой ничего не случится. Этот человек 3 года работал в рф, есть вопросы, что он делал в 2014 году во время начала войны. Я считаю, что Ракицкий обязан объяснить свою позицию, ответить на вопросы, чтобы его восприняло общество", — заявил Болотников.

Напомним, с 2019 по 2022 год Ракицкий выступал в рф за питерский "Зенит". Из-за этого футболист перестал вызываться в национальную сборную Украины. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Ярослав разорвал контракт с клубом из Санкт-Петербурга и вернулся на родину. В январе 2023 он официально стал игроком "Шахтера".

Ранее сообщалось, что футболиста "Шахтера" после игры с "Барсой" оценили в 90 млн евро.