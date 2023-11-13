"Опять не закусила": Захарова отметилась нелепым заявлением

В рф считают, что их выбросили из международного спорта незаконно

Представитель МИД рф Мария Захарова в очередной раз заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы незаконно применил санкции против российских спортсменов.

Соответствующее заявление Захаровой приводит ТАСС. Чиновница в ответ на заявление главы МОК Томаса Баха рассказала, что олимпийские ценности современности якобы искажены.

"Напомню, что еще спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

Как много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению", – заявила Захарова.

Ранее Бах заявил, что международный спорт не может быть аполитичным.

"Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу", — цитирует Баха Inside the Games.

В сети со смехом восприняли слова Захаровой. Пользователи массово шутили на тему алкоголизма у российской чиновницы.

Ранее сообщалось, что у Захаровой началась истерика после того, как МОК отказался накладывать санкции на спортсменов из Израиля. В рф обвинили организацию в политике двойных стандартов.