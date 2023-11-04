В рф цинично обвинили МОК в двойных стандартах

Российский депутат стал посмешищем в сети, выдав порцию бреда

Депутат Госдумы рф Леонид Слуцкий заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) побил рекорды по лжи и лицемерию, отстранив российских атлетов от соревнований в то время, как израильские спортсмены продолжают выступать на международной арене.

Соответствующее заявление Слуцкого доступно на его telegram-канале. Российский депутат не видит разницы между агрессивной войной рф в Украине и ситуации в Израиле.

"МОК бьет все рекорды по лжи и лицемерию, объясняя разницу в подходах между российскими и израильскими спортсменами при принятии решений об отстранении от Олимпийских игр. Столь откровенно наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен, пожалуй, самой Древней Греции", — написал Слуцкий.

В сети лишь посмеялись над словами российского чиновника. Пользователи массово отмечают лживость и лицемерие самого Слуцкого в отношении Украины.

Напомним, в МОК считают, что рф нарушила олимпийскую хартию, развязав войну во время олимпийского перемирия. Боевые действия в Израиле начались за год до Олимпиады, при чем с нападения ХАМАС на страну. В рф на уровне МИД считают, что МОК ведет политику двойных стандартов, не наказывая Израиль.

На данный момент МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Играм в Париже пока не принято. В то же время в рф активно готовятся проводить альтернативные Олимпиады, в частности Игры дружбы, куда цинично пообещали пригласить Украину.