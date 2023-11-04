Магучих объявила о помолвке с сыном тренера (видео)

Одна из лучших украинских спортсменок выйдет замуж после Олимпиады-2024

Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своей помолвке. Недавно прыгунья в высоту снялась без бюстгальтера для журнала Vogue.

О важном событии в жизни Ярослава рассказала на шоу Жени Яновича. Спортсменка отметила, что помолвка состоялась в Украине, а вот свадьбу стоит ожидать после Олимпийских игр в Париже. Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Добавим, что Ярослава встречается с сыном своего тренера Назаром Степановым, который также занимается легкой атлетикой.

— У меня есть парень. Он бегает 110 м с барьерами. И у меня уже есть кольцо.

— Ты уже обручена?

– Да. Я тебе это первая рассказываю, потому это будет такая новость. Парень сделал мне предложение, когда мы вернулись в Украину. При родителях. Поэтому теперь я обручена, мое сердце занято.

Напомним, 22-летняя Магучих вышла на девятое место в истории по количеству прыжков в высоту с показателем более 2 метров. На чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште (Венгрия) Ярослава добыла победу, принеся Украине первое за 10 лет "золото" ЧМ.