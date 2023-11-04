Магучіх оголосила про заручини із сином тренерки (відео)

Одна з найкращих українських спортсменок вийде заміж після Олімпіади-2024

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про свої заручини. Нещодавно стрибунка у висоту знялася без бюстгальтера для журналу Vogue.

Про важливу подію у житті Ярослава розповіла на шоу Жені Яновича. Спортсменка зазначила, що заручини відбулися в Україні, а ось весілля варто чекати після Олімпійських ігор у Парижі. Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня. Додамо, що Ярослава зустрічається із сином своєї тренерки Назаром Степановим, який також займається легкою атлетикою.

— У мене є хлопець. Він бігає 110 м із бар’єрами. І в мене вже є обручка.

— Ти вже заручена?

— Так. Я тобі це перша розповідаю, бо це буде така новина. Хлопець зробив мені пропозицію, коли ми повернулися до України. При батьках. Тому тепер я заручена, моє серце зайняте.

Нагадаємо, 22-річна Магучіх вийшла на дев’яте місце в історії за кількістю стрибків у висоту з показником понад 2 метри. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті (Угорщина) Ярослава здобула перемогу, принісши Україні перше за 10 років "золото" ЧС.