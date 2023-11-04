У рф цинічно звинуватили МОК у подвійних стандартах

Російський депутат став посміховиськом у мережі, видавши порцію маячні

Депутат Держдуми рф Леонід Слуцький заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) побив рекорди з брехні та лицемірства, усунувши російських атлетів від змагань у той час, як ізраїльські спортсмени продовжують виступати на міжнародній арені.

Відповідна заява Слуцького доступна на його телеграм-каналі. Російський депутат не бачить різниці між агресивною війною рф в Україні та ситуації в Ізраїлі.

"МОК б’є всі рекорди з брехні та лицемірства, пояснюючи різницю у підходах між російськими та ізраїльськими спортсменами при прийнятті рішень про усунення від Олімпійських ігор. Настільки відверто нахабного застосування подвійних стандартів світ не бачив з часів, мабуть, древньої Греції", — написав Слуцький.

У мережі лише посміялися зі слів російського чиновника. Користувачі масово відзначають брехливість та лицемірство самого Слуцького щодо України.

Нагадаємо, в МОК вважають, що росія порушила олімпійську хартію, розв’язавши війну під час олімпійського перемир’я. Бойові дії в Ізраїлі розпочалися за рік до Олімпіади, причому з нападу ХАМАС на країну. У рф на рівні МЗС вважають, що МОК веде політику подвійних стандартів, не караючи Ізраїль.

На цей час МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято. Водночас у росії активно готуються проводити альтернативні Олімпіади, зокрема Ігри дружби, куди цинічно пообіцяли запросити Україну.