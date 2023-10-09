В рф не признали результатов чемпионата мира, ведь туда не пустили россиян

Американка Симона Байлс в отсутствии представителей стран-агрессоров стала самой титулованной гимнасткой в истории

Двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнастка Светлана Хоркина не считает справедливыми победы американки Симоны Байлс на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике в Антверпене. Накануне в рф оскорбили американку.

Соответствующий комментарий Хоркиной приводит "СЭ". Светлана намекнула, что в отсутствии россиян на соревнованиях нельзя считать победы Байлс справедливыми. Добавим, что российские гимнасты были отстранены от международных стартов после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Можно ли назвать победу Байлс справедливой? Я за равную конкуренцию, равные возможности. Невозможно ответить на этот вопрос. Ну, российской команды не было. Действующих олимпийских чемпионов не было на старте, который называется чемпионатом мира.

Помешали бы наши спортсмены Симоне Байлс выиграть? Они не дали возможности этой. Я не то что точно сказать не могу, я даже прокомментировать это не могу", — заявила Хоркина.

Одно из выступлений Байлс на ЧМ-2023

Ранее старший тренер сборной рф по спортивной гимнастике заявила, что россияне не будут унижаться и не будут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, российским спортсменам хотят запретить использовать для своих выступлений иностранную музыку.