"Хватит унижаться": российские гимнасты не хотят возвращаться на международные соревнования

В рф не хотят соглашаться с требованиями МОК

Главный тренер сборной россии по спортивной гимнастике Валентина Родионенко призвала отказаться от соревнований в нейтральном статусе согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом она заявила "Матч ТВ". По ее словам, у нее мало надежд на то, что Международная федерация гимнастики допустит россиян и белорусов к соревнованиям.

Тренер отметила, что россияне уже не выступали на чемпионате Европы, пропустили квалификацию на Олимпиаду и не допущены на чемпионат мира, который был отбором на Игры-2024.

"Ну, допустят нас и что? Да, в следующем году у нас есть еще три этапа Кубка мира. Но МОК-то не снял свои критерии о допуске россиян. Мы все равно не согласимся на эти условия.

Хватит нам унижаться и стоять с протянутой рукой. Они и так уже решили убрать россиян, и они от этого решения не откажутся", — убеждена Родионенко.

Недавно чемпионка Олимпиады-2006 из рф Светлана Журова заявила, что российские атлеты не будут выступать на Играх 2024 года в Париже.

При этом министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила категорически против допуска спортсменов из рф и Беларуси на территорию ФРГ.

Ранее глава Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти заявил, что россиянам и белорусам не придется выступать против войны в Украине, чтобы соревноваться.