Лидеры G7 решили, что будут делать с выступлениями россиян и белорусов в мировом спорте

Влияние российской агрессии на международный спорт не осталось без внимания

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о планах сделать так, чтобы российские и белорусские атлеты, которых МОК рекомендовал допустить к турнирам в нейтральном статусе, "никоим образом не выступали как представители своих государств".

Об этом говорится в заявлении G7, которое опубликовано на сайте Белого дома. Отмечается, что лидеры "Большой семерки" обращают внимание на влияние российской агрессии на международный спорт.

"Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы поддерживаем честную спортивную конкуренцию, а также намерены сделать так, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали как представители своих государств", — говорится там.

Недавно олимпийская чемпионка из рф Светлана Журова выразила убеждение, что российские спортсмены не выступят на Играх-2024 в Париже.

Перед этим Международная федерация дзюдо допустила россиян к соревнованиям для их "спасения от войны".

В свою очередь, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выступила резко против допуска атлетов из рф и Беларуси на территорию ее страны.