"Дело в СВО": олимпийская чемпионка из рф признала никудышные перспективы российского спорта

Бывшую атлетку осенило, когда россиян вернут в спорт

российская чемпионка Олимпиады-2006 Светлана Журова убеждена, что атлеты из рф не выступят на Играх 2024 года в Париже, хотя МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом она рассказала в комментарии Sport24. Такой вывод бывшая спортсменка сделала с учетом того, что ее страна не участвует в отборочных турнирах.

"Но за весь олимпийский цикл сложно говорить. Все зависит от [войны, которую в рф позорно называют] СВО", — добавила Журова.

По ее мнению, как только "все закончится", россиян допустят до всех соревнований.

"Нам так и говорят наши иностранные коллеги, что дело в СВО. Тут давать прогнозы сложно, но нам явно будет трудно добиться участия в Олимпиаде", — резюмировала Журова.

Ранее она же призвала МОК лишить украинских спортсменов флага и гимна после решения Кабмина запретить выступления на одних турнирах с атлетами из рф и Беларуси.

Также Журова обвиняла Украину в провокации на ЧМ по дзюдо, где появились болельщики с георгиевскими лентами, за что им было запрещено посещать соревнования.