Лідери G7 вирішили, що робитимуть із виступами росіян та білорусів у світовому спорті

Вплив російської агресії на міжнародний спорт не залишився поза увагою

Лідери країн "Великої сімки" (G7) заявили про плани зробити так, щоб російські та білоруські атлети, яких МОК рекомендував допустити до турнірів у нейтральному статусі, "аж ніяк не виступали як представники своїх держав".

Про це йдеться в заяві G7, яка опублікована на сайті Білого дому. Зазначається, що лідери "Великої сімки" звертають увагу на вплив російської агресії на міжнародний спорт.

"Повністю поважаючи автономію спортивних організацій, ми підтримуємо чесну спортивну конкуренцію, а також маємо намір зробити так, щоб російські та білоруські спортсмени аж ніяк не виступали як представники своїх держав", — йдеться там.

Нещодавно олімпійська чемпіонка з рф Світлана Журова висловила переконання, що російські спортсмени не виступлять на Іграх-2024 у Парижі.

Перед цим Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян до змагань для їхнього "порятунку від війни".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер виступила різко проти допуску атлетів з рф та Білорусі на територію її країни.