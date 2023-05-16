"Справа в СВО": олімпійська чемпіонка з рф визнала нікчемні перспективи російського спорту

Колишня атлетка зрозуміла, коли росіян повернуть у спорт

російська чемпіонка Олімпіади-2006 Світлана Журова переконана, що атлети з рф не виступлять на Іграх 2024 року в Парижі, хоча МОК рекомендував допустити росіян до міжнародних змагань в нейтральному статусі.

Про це вона розповіла в коментарі Sport24. Такий висновок колишня спортсменка зробила з урахуванням того, що її країна не бере участь у відбіркових турнірах.

"Але за весь олімпійський цикл важко говорити. Все залежить від [війни, яку в рф ганебно називають] СВО", — додала Журова.

На її думку, щойно "все закінчиться", росіян допустять до всіх змагань.

"Нам так і кажуть наші іноземні колеги, що справа в СВО. Тут давати прогнози складно, але нам явно буде важко досягти участі в Олімпіаді", — резюмувала Журова.

Раніше вона закликала МОК позбавити українських спортсменів прапора і гімну після рішення Кабміну заборонити виступи на одних турнірах з атлетами з рф і Білорусі.

Також Журова звинувачувала Україну в провокації на ЧС із дзюдо, де з’явилися вболівальники з георгіївськими стрічками, за що їм було заборонено відвідувати змагання.