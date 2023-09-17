"У нас своей достаточно": в рф хотят запретить иностранную музыку
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Российские чиновники готовы пойти на абсурдный шаг
Российским спортсменам хотят запретить использовать для своих выступлений иностранную музыку. Накануне фигурист Петр Гуменник не смог выступить в рф с короткой программой под композицию немецкой группы Rammstein из-за запрета организаторов.
Об этом в комментарии "Матч ТВ" заявила тренер сборной рф по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Пока официального решения по этому вопросу не принято, однако в спортивных кругах уже ходят разговоры об этом. К слову, Родионенко считает такую идею абсурдом.
"Ходят такие разговоры, что надо отказываться от иностранных музыкальных произведений, что у нас своих композиций достаточно.
Но официального распоряжения пока не вышло, мы все время на связи с руководством федерации. Это (запрет на музыку) похоже на попытки прославиться каких‑то людей, иногда такие абсурдные вещи говорят", – заявила Родионенко.
Ранее Родионенко призвала отказаться рф от международных соревнований в нейтральном статусе согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК).