"У нас своей достаточно": в рф хотят запретить иностранную музыку

Российские чиновники готовы пойти на абсурдный шаг

Российским спортсменам хотят запретить использовать для своих выступлений иностранную музыку. Накануне фигурист Петр Гуменник не смог выступить в рф с короткой программой под композицию немецкой группы Rammstein из-за запрета организаторов.

Об этом в комментарии "Матч ТВ" заявила тренер сборной рф по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Пока официального решения по этому вопросу не принято, однако в спортивных кругах уже ходят разговоры об этом. К слову, Родионенко считает такую идею абсурдом.

"Ходят такие разговоры, что надо отказываться от иностранных музыкальных произведений, что у нас своих композиций достаточно.

Но официального распоряжения пока не вышло, мы все время на связи с руководством федерации. Это (запрет на музыку) похоже на попытки прославиться каких‑то людей, иногда такие абсурдные вещи говорят", – заявила Родионенко.

Ранее Родионенко призвала отказаться рф от международных соревнований в нейтральном статусе согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК).