"У нас своєї достатньо": в рф хочуть заборонити іноземну музику

Російські чиновники готові вдатися до абсурдного кроку

Російським спортсменам хочуть заборонити використовувати для своїх виступів іноземну музику. Напередодні фігурист Петро Гуменник не зміг виступити в рф з короткою програмою під композицію німецького гурту Rammstein через заборону організаторів.

Про це в коментарі "Матч ТБ" заявила тренер збірної росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко. Поки що офіційного рішення з цього питання не прийнято, однак у спортивних колах уже ходять розмови про це. До речі, Родіоненко вважає таку ідею абсурдом.

"Ходять такі розмови, що треба відмовлятися від іноземних музичних творів, що у нас своїх композицій достатньо.

Але офіційного розпорядження поки що не вийшло, ми постійно на зв’язку з керівництвом федерації. Це (заборона на музику) схоже на спроби прославитись якихось людей, іноді такі абсурдні речі говорять", – заявила Родіоненко.

Раніше Родіоненко закликала відмовитися рф від міжнародних змагань у нейтральному статусі згідно з критеріями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).